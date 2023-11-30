Зеленский: Следует усиливать защитные линии. Ищем финансирование

Президент провел оперативное совещание с военными в Запорожье, а также общегосударственное совещание по укреплению украинской фортификации

Владимир Зеленский (Фото: скриншот)

Президент Владимир Зеленский провел оперативное совещание с военными в Запорожье, а также общегосударственное совещание по укреплению украинской фортификации по всем направлениям. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что укрепление, прежде всего, важно на следующих направлениях:

→ Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине;

→ Купянское направление на Харьковщине;

→ Оборонная линия Купянск-Лиман.

"И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская области, Волынь. И также юг – Херсонская область", – добавил он.

Читайте также: Зеленский посетил передовой командный пункт на Купянском направлении – видео

Зеленский отметил, что на совещании были доклады всех соответствующих военных руководителей. Были обсуждены привлечение ресурсов, мотивация, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование, добавил президент.

Кроме того, темой совещаний стало строительство укрытий в школах на Запорожье, чтобы дети могли учиться в смешанном формате, ходить на уроки офлайн.

Минобороны планирует перевести ВСУ на обеспечение украинского производства.

Ведомство впервые закупит наушники для ВСУ. Волонтер объяснила, почему это важно.

24 ноября стало известно, что в Украине будут изучать проблемные вопросы и контролировать строительство фортификаций на фронте.

Читайте также: Зеленский поговорил с Шольцем и Сунаком: попросил об усилении ПВО