Зеленский: Следует усиливать защитные линии. Ищем финансирование
Президент Владимир Зеленский провел оперативное совещание с военными в Запорожье, а также общегосударственное совещание по укреплению украинской фортификации по всем направлениям. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Он подчеркнул, что укрепление, прежде всего, важно на следующих направлениях:
→ Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине;
→ Купянское направление на Харьковщине;
→ Оборонная линия Купянск-Лиман.
"И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская области, Волынь. И также юг – Херсонская область", – добавил он.
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Зеленский отметил, что на совещании были доклады всех соответствующих военных руководителей. Были обсуждены привлечение ресурсов, мотивация, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование, добавил президент.
Кроме того, темой совещаний стало строительство укрытий в школах на Запорожье, чтобы дети могли учиться в смешанном формате, ходить на уроки офлайн.
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