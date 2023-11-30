Зеленський поговорив з Шольцем та Сунаком: попросив про посилення ППО

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, а також із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, а також із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики обговорили подальшу оборонну підтримку та євроінтеграцію України. Про це написала пресслужба Офісу президента.

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Він зазначив, що подякував за оборонну та політичну підтримку Сполученого Королівства, та проінформував Сунака про пріоритетні потреби для підвищення оборонних спроможностей ЗСУ та посилення української ППО.

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Також Зеленський та Сунак обговорили подальшу макрофінансову підтримку України та скоординували кроки напередодні міжнародних заходів.

Президент торкнувся питань євроатлантичної інтеграції країни. Під час розмови відзначили важливість проведеної в жовтні зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті та обговорили подальші кроки з імплементації Української формули миру, йдеться в дописі.

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Зеленський обговорив подальшу оборонну співпрацю із канцлером ФРН та подякував за потужний "зимовий" оборонний пакет, включно із чотирма системами IRIS-T.

"Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини. Дуже ціную те, що всі наші домовленості виконуються", – наголосив він.

Також глави країн обговорили ситуації на полі бою та в Чорному морі, зокрема щодо функціонування "зернового коридору" та зусиль, необхідних для подальшого захисту цивільного судноплавства.

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Окремо президент наголосив на важливості забезпечення єдності всередині ЄС щодо схвалення переговорів про приєднання України та виділення 50 млрд євро допомоги на наступні роки.

20 червня 2023 року Європейська комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування обсягом близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 років.

27 жовтня повідомлялося, що Словаччина готова збільшити свій внесок до бюджету ЄС протягом наступних чотирьох років на 400 мільйонів євро, аби Україна отримала пакет допомоги на 50 млрд євро, за певних умов.

10 листопада представники ЄС заявили, що блок зможе обійти будь-яке вето Угорщини й надати Україні 50 млрд євро ($53,4 млрд) допомоги.

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