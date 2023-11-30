Зеленский поговорил с Шольцем и Сунаком: попросил об усилении ПВО
Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили дальнейшую оборонную поддержку и евроинтеграцию Украины. Об этом написала пресс-служба Офиса президента.
Он отметил, что поблагодарил за оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства и проинформировал Сунака о приоритетных потребностях для повышения оборонных способностей ВСУ и усиления украинской ПВО.
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Также Зеленский и Сунак обсудили дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординировали шаги в преддверии международных мероприятий.
Президент затронул вопросы евроатлантической интеграции страны. В ходе разговора отметили важность проведенной в октябре встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации Украинской формулы мира, говорится в сообщении.
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Зеленский обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с канцлером ФРГ и поблагодарил за мощный "зимний" оборонный пакет, включая четыре системы IRIS-T.
"Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю, что все наши договоренности выполняются", – подчеркнул он.
Также главы стран обсудили ситуации на поле боя и в Черном море, в частности относительно функционирования "зернового коридора" и усилий, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства.
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Отдельно президент отметил важность обеспечения единства внутри ЕС по одобрению переговоров о присоединении Украины и выделении 50 млрд евро помощи на следующие годы.
- 20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования объемом около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, прогнозированную поддержку Украины на период 2024-2027 годов.
- 27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС в течение следующих четырех лет на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.
- 10 ноября представители ЕС заявили, что блок сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро ($53,4 млрд) помощи.
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