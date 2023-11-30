Зеленский поговорил с Шольцем и Сунаком: попросил об усилении ПВО

Президент Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Сунаком, а также с федеральным канцлером Германии Шольцем

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили дальнейшую оборонную поддержку и евроинтеграцию Украины. Об этом написала пресс-служба Офиса президента.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, что поблагодарил за оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства и проинформировал Сунака о приоритетных потребностях для повышения оборонных способностей ВСУ и усиления украинской ПВО.

Читайте также: Украина в ноябре резко уменьшила привлечение льготного международного финансирования

Также Зеленский и Сунак обсудили дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординировали шаги в преддверии международных мероприятий.

Президент затронул вопросы евроатлантической интеграции страны. В ходе разговора отметили важность проведенной в октябре встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации Украинской формулы мира, говорится в сообщении.

Читайте также: Шольц: Поддержка Украины имеет экзистенциальное значение и для Европы, будем продолжать

Зеленский обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с канцлером ФРГ и поблагодарил за мощный "зимний" оборонный пакет, включая четыре системы IRIS-T.

"Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии. Очень ценю, что все наши договоренности выполняются", – подчеркнул он.

Также главы стран обсудили ситуации на поле боя и в Черном море, в частности относительно функционирования "зернового коридора" и усилий, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства.

Читайте также: Шантаж и связи с Кремлем. Как Орбан берет Украину в заложницы и что с этим сделает ЕС

Отдельно президент отметил важность обеспечения единства внутри ЕС по одобрению переговоров о присоединении Украины и выделении 50 млрд евро помощи на следующие годы.

20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования объемом около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, прогнозированную поддержку Украины на период 2024-2027 годов.

27 октября сообщалось, что Словакия готова увеличить свой вклад в бюджет ЕС в течение следующих четырех лет на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро, при определенных условиях.

10 ноября представители ЕС заявили, что блок сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро ($53,4 млрд) помощи.

Читайте также: Из запланированного миллиона снарядов Украина получила от Евросоюза 300 000 – Кулеба