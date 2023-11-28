Шольц: Підтримка України має екзистенційне значення і для Європи, будемо продовжувати

"Ніхто з нас не хоче уявити, які ще більш серйозні наслідки це матиме для нас, якщо Путін виграє цю війну", – заявив канцлер Німеччини

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Військова та фінансова підтримка України має "екзистенційне значення" і для самої країни, і для Європи, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй промові перед парламентом ФРН. Про це з посиланням на AFP пише The Guardian.

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"Ми продовжуватимемо цю підтримку, доки це буде необхідно. Ця підтримка має екзистенційне значення. Для України… але також і для нас у Європі. Ніхто з нас не хоче уявити, які ще більш серйозні наслідки це матиме для нас, якщо Путін виграє цю війну", – сказав Шольц.

За його словами, Німеччина була одним з найбільших прихильників України разом із США, забезпечуючи Київ зброєю.

Ця заява лунає на тлі рішення німецького Конституційного суду від 15 листопада проти бюджетного маневру, спрямованого на те, щоб обійти "боргове гальмо" ФРН, яке зруйнувало фінансові плани коаліції Шольца, пише ЗМІ.

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Під час каденції канцлерки Ангели Меркель у 2009 році, Німеччина закріпила у своїй конституції так зване боргове гальмо: обмеження дефіциту державного бюджету на рівні 0,35% валового внутрішнього продукту.

Ця практика символізує прагнення Німеччини досягти збалансованих бюджетів, зауважує Barrons.

Утім, рішення Конституційного суду показало, що уряд Шольца та майбутні уряди повинні будуть більше дотримуватися духу "гальма" з обмеженням структурного дефіциту державного бюджету до 0,35% ВВП, навіть якщо потреби у витратах зростають.

Переговори щодо бюджету Німеччини на 2024 рік призупинені, пише Barrons.

21 листопада глава Міноборони ФРН оголосив про новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди.

22 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який зокрема ввійшли 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування та боєприпаси у межах нового пакета допомоги.

24 листопада посол Німеччини в Україні заявив, що Берлін не даватиме Києву поради про те, як потрібно вести війну проти Росії.

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