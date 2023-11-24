Залужний дав аналіз ситуації на фронті, ми не даємо поради щодо поля бою — посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Берлін не даватиме Києву поради про те, як потрібно вести війну проти Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, Сили оборони досягли значних успіхів на фронті та продовжують захищати безпеку Європи.

Він зазначив, що німці ніколи не коментують публічно ситуацію на полі бою і не дають порад із цього приводу.

Дипломат заявив, що читав статтю головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного у журналі The Economist.

"Я думаю, що він презентує всебічний аналіз і, перш за все, показує шляхи виходу із ситуації, яку він описує. У нас у країні надалі існує більшість на користь такої підтримки. Проте уряд не веде публічних дебатів щодо перспектив війни та ситуації на полі бою", — заявив Єгер.

27 жовтня 2023 р. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.

Пізніше посол Німеччини в Україні Єгер заявив, що для захисту від російських атак узимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.

22 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування та боєприпаси у рамках нового пакета допомоги.

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