RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Залужний дав аналіз ситуації на фронті, ми не даємо поради щодо поля бою — посол Німеччини

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 10:31
Залужний дав аналіз ситуації на фронті, ми не даємо поради щодо поля бою — посол Німеччини - Фото
Мартін Єгер (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Берлін не даватиме Києву поради про те, як потрібно вести війну проти Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, Сили оборони досягли значних успіхів на фронті та продовжують захищати безпеку Європи.
Він зазначив, що німці ніколи не коментують публічно ситуацію на полі бою і не дають порад із цього приводу.

Дипломат заявив, що читав статтю головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного у журналі The Economist.

"Я думаю, що він презентує всебічний аналіз і, перш за все, показує шляхи виходу із ситуації, яку він описує. У нас у країні надалі існує більшість на користь такої підтримки. Проте уряд не веде публічних дебатів щодо перспектив війни та ситуації на полі бою", — заявив Єгер.

  • 27 жовтня 2023 р. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.
  • Пізніше посол Німеччини в Україні Єгер заявив, що для захисту від російських атак узимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.
  • 22 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування та боєприпаси у рамках нового пакета допомоги.

Читайте також: Нова військова допомога Україні від Німеччини на 1,3 млрд євро: з IRIS-T, але без Taurus

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНімеччинавійськова допомогаВалерій ЗалужнийМартін Егер

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 