Залужный дал анализ ситуации на фронте, мы не даем советы по полю боя — посол Германии
24.11.2023, 10:31
Мартин Егер (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)
Посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что Берлин не будет давать Киеву советы о том, как нужно вести войну против России. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
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По его словам, Силы обороны достигли значительных успехов на фронте и продолжают защищать безопасность Европы.
Он отметил, что немцы никогда не комментируют публично ситуацию на поле боя и не дают советов по этому поводу.
Дипломат заявил, что читал статью главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного в журнале The Economist.
"Я думаю, что он представляет всесторонний анализ и, прежде всего, показывает пути выхода из ситуации, которую он описывает. У нас в стране в дальнейшем существует большинство в пользу такой поддержки. Однако правительство не ведет публичных дебатов по поводу перспектив войны и ситуации на поле боя", — заявил Егер.
- 27 октября 2023 г. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами.
- Позже посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.
- 22 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 20 боевых машин пехоты Marder, танк для разминирования и боеприпасы в рамках нового пакета помощи.
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