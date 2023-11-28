Генсек НАТО: Якщо Путін переможе, це буде трагедією для українців і небезпечно для нас

Глава НАТО закликав членів альянсу "дотримуватися курсу" на підтримку України в її війні проти Росії, в той час, як США і ЄС намагаються домовитися про подальшу військову допомогу

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Глава НАТО Єнс Столтенберг закликав членів альянсу "дотримуватися курсу" на підтримку України в її війні проти Росії, в той час, як США і ЄС намагаються домовитися про подальшу військову допомогу. Про це написала агенція Reuters.

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"Це наш обов'язок – забезпечити Україну зброєю, якої вона потребує. Ми просто повинні продовжувати цей курс. Йдеться також про наші інтереси безпеки", – сказав Столтенберг журналістам.

Його заява пролунала в той час, коли запропонований адміністрацією Байдена пакет військової допомоги США на суму $60 млрд опинився в підвішеному стані через опозицію з боку деяких республіканців у Конгресі.

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Представники адміністрації висловили впевненість, що їм вдасться проштовхнути цей пакет, заявивши, що більшість республіканців і демократів у Конгресі все ще підтримують допомогу Києва.

Столтенберг також висловив оптимізм щодо продовження американської підтримки, адже це "в інтересах Сполучених Штатів".

"Я впевнений, що Сполучені Штати продовжать надавати підтримку, тому що це в інтересах безпеки Сполучених Штатів. І це також відповідає тому, про що ми домовилися", – сказав він.

Агенція додала, що пропозиція глави зовнішньополітичного відомства ЄС виділити до 20 млрд євро протягом чотирьох років на військову допомогу Україні наштовхнулася на опір серед країн-членів блоку, які повинні були б надати ці кошти.

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Однак Столтенберг зазначив, що члени ЄС Німеччина й Нідерланди оголосили про багатомільярдні пакети двосторонньої військової підтримки протягом останніх тижнів. Він сказав, що війна в Україні має значення далеко за її межами.

"Це буде трагедією для українців, якщо президент Путін переможе, але це також буде небезпечно для нас. Тоді послання всім авторитарним лідерам – не тільки в Москві, але й у Пекіні – полягає в тому, що коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, коли вони застосовують силу, вони отримують те, що хочуть", – сказав він.

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