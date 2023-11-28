Генсек НАТО: Если Путин победит, это будет трагедией для украинцев и опасно для нас

Глава НАТО призвал членов альянса "соблюдать курс" в поддержку Украины в ее войне против России

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса "соблюдать курс" в поддержку Украины в ее войне против России, в то время как США и ЕС пытаются договориться о дальнейшей военной помощи. Об этом написало агентство Reuters.

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"Это наша обязанность – обеспечить Украину оружием, в котором она нуждается. Мы просто должны продолжать этот курс. Речь идет также о наших интересах безопасности", – сказал Столтенберг журналистам.

Его заявление прозвучало в то время, когда предложенный администрацией Байдена пакет военной помощи США на сумму $60 млрд оказался в подвешенном состоянии из-за оппозиции со стороны некоторых республиканцев в Конгрессе.

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Представители администрации выразили уверенность, что им удастся протолкнуть этот пакет, заявив, что большинство республиканцев и демократов в Конгрессе все еще поддерживают помощь Киева.

Столтенберг также выразил оптимизм по поводу продолжения американской поддержки, ведь это "в интересах Соединенных Штатов".

"Я уверен, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку, потому что это в интересах безопасности Соединенных Штатов. И это тоже соответствует тому, о чем мы договорились", – сказал он.

Агентство добавило, что предложение главы внешнеполитического ведомства ЕС выделить до 20 млрд евро в течение четырех лет на военную помощь Украине натолкнулось на сопротивление среди стран-членов блока, которые должны были бы предоставить эти средства.

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Однако Столтенберг отметил, что члены ЕС Германия и Нидерланды объявили о многомиллиардных пакетах двусторонней военной поддержки в последние недели. Он сказал, что война в Украине имеет значение далеко за ее пределами.

"Это будет трагедией для украинцев, если президент Путин победит, но это также будет опасно для нас. Тогда послание всем авторитарным лидерам – не только в Москве, но и в Пекине – заключается в том, что когда они нарушают международное право, когда они вторгаются в другую страну, когда они применяют силу, они получают то, что хотят", – сказал он.

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