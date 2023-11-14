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Столтенберг – союзникам: Треба наростити підтримку України, ситуація на фронті важка

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 11:45
Столтенберг – союзникам: Треба наростити підтримку України, ситуація на фронті важка - Фото
Єнс Столтенберг (скриншот)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на Раді міністрів Євросоюзу у Брюсселі, закликав західних союзників наростити військову підтримку України, оскільки на полі бою "ситуація важка".

"Інтенсивні бої продовжуються. Ситуація на полі бою складна. І це надважливо, щоб ми підтримували й посилювали нашу підтримку України, бо ми не можемо дозволити Путіну перемогти", – заявив він.

Столтенберг наголосив, що в інтересах НАТО та ЄС допомогти Україні залишитися суверенною незалежною державою в Європі.

"У міру того, як імовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. Ми не бачимо жодного бажання з боку Путіна вести переговори щодо України", – додав генсек НАТО.

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Мілана Головань
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