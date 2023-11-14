Столтенберг – союзникам: Треба наростити підтримку України, ситуація на фронті важка
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на Раді міністрів Євросоюзу у Брюсселі, закликав західних союзників наростити військову підтримку України, оскільки на полі бою "ситуація важка".
"Інтенсивні бої продовжуються. Ситуація на полі бою складна. І це надважливо, щоб ми підтримували й посилювали нашу підтримку України, бо ми не можемо дозволити Путіну перемогти", – заявив він.
Столтенберг наголосив, що в інтересах НАТО та ЄС допомогти Україні залишитися суверенною незалежною державою в Європі.
"У міру того, як імовірність неприйнятного переговорного результату зростає, ми маємо збільшувати допомогу, яку ми надаємо Україні. Ми не бачимо жодного бажання з боку Путіна вести переговори щодо України", – додав генсек НАТО.
- Головком Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат, і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями й посилено виробляє високоточні снаряди "Краснополь", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
Читайте також: Столтенберг про Україну: Ми завжди знали, що це буде нелегка війна, вона буде довгою
Коментарі