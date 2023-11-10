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Столтенберг про Україну: Ми завжди знали, що це буде нелегка війна, вона буде довгою

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 15:14
Столтенберг про Україну: Ми завжди знали, що це буде нелегка війна, вона буде довгою - Фото
Єнс Столтенберг (скриншот)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у Берліні, що країни Заходу завжди знали, що війна Росії проти України буде складною, і закликав готуватися до того, що вона буде довгою. Про це повідомляє DW.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій. Попри усе це, українці змогли досягти успіхів і звільнити більше територій", – сказав він.

За його словами, треба готуватися до "довгого і складного шляху", оскільки війни "за своєю природою непередбачувані".

За його словами, лише військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною й демократичною державою, і переконає російського диктатора Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою.

"Те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – сказав Столтенберг.

Такої ж думки дотримується й німецький канцлер Олаф Шольц. Напередодні він заявив, що хоч і треба готуватися до тривалої війни, проте вона триває набагато довше, ніж на це очікував Путін. Тому Шольц "не песимістичний".

Читайте також: Столтенберг: Ізраїль не завадить підтримці України з боку НАТО. Це не слова, а конкретні справи

Мілана Головань
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