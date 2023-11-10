Столтенберг про Україну: Ми завжди знали, що це буде нелегка війна, вона буде довгою
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у Берліні, що країни Заходу завжди знали, що війна Росії проти України буде складною, і закликав готуватися до того, що вона буде довгою. Про це повідомляє DW.
"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій. Попри усе це, українці змогли досягти успіхів і звільнити більше територій", – сказав він.
За його словами, треба готуватися до "довгого і складного шляху", оскільки війни "за своєю природою непередбачувані".
За його словами, лише військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною й демократичною державою, і переконає російського диктатора Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою.
"Те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – сказав Столтенберг.
Такої ж думки дотримується й німецький канцлер Олаф Шольц. Напередодні він заявив, що хоч і треба готуватися до тривалої війни, проте вона триває набагато довше, ніж на це очікував Путін. Тому Шольц "не песимістичний".
- Головком Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат, і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями й посилено виробляє високоточні снаряди "Краснополь", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
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