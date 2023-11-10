Столтенберг про Украину: Мы всегда знали, что это будет нелегкая война, она будет долгой
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Берлине, что страны Запада всегда знали, что война России против Украины будет сложной и призвал готовиться к тому, что она будет долгой. Об этом сообщает DW.
"Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии – с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонных позиций. Вместе с тем, украинцы смогли добиться успехов и освободить больше территорий", – сказал он.
По его словам, нужно готовиться к "длинному и сложному пути", поскольку войны "по своей природе непредсказуемы".
По его словам, только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством и убедит российского диктатора Владимира Путина, что он не сможет победить на поле боя.
"Происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", – сказал Столтенберг.
Такого же мнения придерживается и немецкий канцлер Олаф Шольц. Накануне он заявил, что хоть и нужно готовиться к длительной войне, однако она продолжается гораздо дольше, чем ожидал Путин. Поэтому Шольц "не пессимистичен".
- Главком Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневровый тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время она будет иметь преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
Читайте также: Столтенберг: Израиль не помешает поддержке Украины со стороны НАТО. Это не слова, а конкретные дела
Комментарии