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Столтенберг про Украину: Мы всегда знали, что это будет нелегкая война, она будет долгой

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 15:14
Столтенберг про Украину: Мы всегда знали, что это будет нелегкая война, она будет долгой - Фото
Йенс Столтенберг (скриншот)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Берлине, что страны Запада всегда знали, что война России против Украины будет сложной и призвал готовиться к тому, что она будет долгой. Об этом сообщает DW.

"Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии – с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонных позиций. Вместе с тем, украинцы смогли добиться успехов и освободить больше территорий", – сказал он.

По его словам, нужно готовиться к "длинному и сложному пути", поскольку войны "по своей природе непредсказуемы".

По его словам, только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством и убедит российского диктатора Владимира Путина, что он не сможет победить на поле боя.

"Происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", – сказал Столтенберг.

Такого же мнения придерживается и немецкий канцлер Олаф Шольц. Накануне он заявил, что хоть и нужно готовиться к длительной войне, однако она продолжается гораздо дольше, чем ожидал Путин. Поэтому Шольц "не пессимистичен".

Читайте также: Столтенберг: Израиль не помешает поддержке Украины со стороны НАТО. Это не слова, а конкретные дела

Милана Головань
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