Столтенберг – союзникам: Надо нарастить поддержку Украины, ситуация на фронте тяжелая
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Совете министров Евросоюза в Брюсселе, призвал западных союзников нарастить военную поддержку Украины, поскольку на поле боя "ситуация тяжелая".
"Интенсивные бои продолжаются. Ситуация на поле боя сложная. И это очень важно, чтобы мы поддерживали и усиливали нашу поддержку Украины, потому что мы не можем позволить Путину победить", – заявил он.
Столтенберг подчеркнул, что в интересах НАТО и ЕС помочь Украине остаться суверенным независимым государством в Европе.
"По мере того, как вероятность неприемлемого переговорного результата растет, мы должны увеличивать помощь, которую мы оказываем Украине. Мы не видим ни желания со стороны Путина вести переговоры по Украине", – добавил генсек НАТО.
- Главком Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневровый тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время она будет иметь преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
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