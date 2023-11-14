Столтенберг – союзникам: Надо нарастить поддержку Украины, ситуация на фронте тяжелая

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Совете министров Евросоюза в Брюсселе, призвал западных союзников нарастить военную поддержку Украины, поскольку на поле боя "ситуация тяжелая".

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"Интенсивные бои продолжаются. Ситуация на поле боя сложная. И это очень важно, чтобы мы поддерживали и усиливали нашу поддержку Украины, потому что мы не можем позволить Путину победить", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что в интересах НАТО и ЕС помочь Украине остаться суверенным независимым государством в Европе.

"По мере того, как вероятность неприемлемого переговорного результата растет, мы должны увеличивать помощь, которую мы оказываем Украине. Мы не видим ни желания со стороны Путина вести переговоры по Украине", – добавил генсек НАТО.

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