Шольц: Поддержка Украины имеет экзистенциальное значение и для Европы, будем продолжать

"Никто из нас не хочет представить, какие еще серьезные последствия это будет иметь для нас, если Путин выиграет эту войну", – заявил канцлер Германии

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Военная и финансовая поддержка Украины имеет "экзистенциальное значение" и для самой страны, и для Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в своей речи перед парламентом ФРГ. Об этом со ссылкой на AFP пишет The Guardian.

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"Мы будем продолжать эту поддержку, пока это будет необходимо. Эта поддержка имеет экзистенциальное значение. Для Украины… но и для нас в Европе. Никто из нас не хочет представить, какие еще более серьезные последствия это будет иметь для нас, если Путин выиграет эту войну", – сказал Шольц.

По его словам, Германия была одним из крупнейших сторонников Украины вместе с США, снабжая Киев оружием.

Это заявление раздается на фоне решения немецкого Конституционного суда от 15 ноября против бюджетного маневра, направленного на то, чтобы обойти "долговой тормоз" ФРГ, который разрушил финансовые планы коалиции Шольца, пишет СМИ.

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Во время каденции канцлера Ангелы Меркель в 2009 году Германия закрепила в своей конституции так называемый долговой тормоз: ограничение дефицита государственного бюджета на уровне 0,35% валового внутреннего продукта.

Эта практика символизирует стремление Германии добиться сбалансированных бюджетов, отмечает Barrons.

Впрочем, решение Конституционного суда показало, что правительство Шольца и будущие правительства должны будут больше придерживаться духа "тормоза" с ограничением структурного дефицита государственного бюджета к 0,35% ВВП, даже если потребности в расходах растут.

Переговоры по бюджету Германии на 2024 год приостановлены, пишет Barrons.

21 ноября глава Минобороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды.

22 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 20 боевых машин пехоты Marder, танк для разминирования и боеприпасы в рамках нового пакета помощи.

24 ноября посол Германии в Украине заявил, что Берлин не будет давать Киеву советы о том, как нужно вести войну против России.

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