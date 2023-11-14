Міноборони планує перевести ЗСУ на забезпечення українського виробництва
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що відомство "працює" над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва. Про це пресслужба Міноборони повідомила у Telegram.
За його словами, міністерство ініціювало зустріч із представниками українського бізнесу, які постачають ці товари для армії. Підприємці готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами.
Зокрема, на зустрічі обговорили, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення Міноборони.
Кліменков зазначив, що у 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням буде займатися новостворене підприємство Міноборони – Агенція закупівель у сфері оборони.
Наразі підприємство готується до перших закупівель за напрямом харчування, йдеться у дописі.
- На початку 2023 року довкола Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.
- Міноборони назвало ці обвинувачення маніпулятивними, але майже одразу уряд звільнив заступника міністра із тилового забезпечення, а потім посади позбувся і директор департаменту закупівель Міністерства оборони.
- Також Верховна Рада зобов'язала Міноборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно публікує звіти про тендери.
- У серпні довкола закупівель виник новий скандал — через куртки для ЗСУ. За попередніми результатами перевірки антикорради при Міноборони, куртки з Туреччини для українських військовослужбовців, що стали об’єктом розслідування журналістів, точно були зимовими.
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