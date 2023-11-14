Міноборони планує перевести ЗСУ на забезпечення українського виробництва

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що відомство "працює" над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва. Про це пресслужба Міноборони повідомила у Telegram.

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За його словами, міністерство ініціювало зустріч із представниками українського бізнесу, які постачають ці товари для армії. Підприємці готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами.

Зокрема, на зустрічі обговорили, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення Міноборони.

Кліменков зазначив, що у 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням буде займатися новостворене підприємство Міноборони – Агенція закупівель у сфері оборони.

Наразі підприємство готується до перших закупівель за напрямом харчування, йдеться у дописі.

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