Минобороны планирует перевести ВСУ на обеспечение украинского производства
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что ведомство "работает" над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были украинского производства. Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Telegram.
По его словам, министерство инициировало встречу с представителями украинского бизнеса, поставляющими эти товары для армии. Предприниматели готовы полностью обеспечивать тыловые потребности ВСУ качественными товарами.
В частности, на встрече обсудили, как сделать сотрудничество бизнеса с предполагаемым государством, чтобы бизнес мог планировать расходы под заказ Минобороны.
Клименков отметил, что в 2024 году обеспечением ВСУ одеждой, едой, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься предприятие Минобороны – Агентство закупок в сфере обороны.
В настоящее время предприятие готовится к первым закупкам по направлению питания, говорится в сообщении.
- В начале 2023 вокруг Минобороны возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.
- Минобороны назвало эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился и директор департамента закупок Министерства обороны.
- Также Верховная Рада обязала Минобороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты о тендерах.
- В августе вокруг закупок возник новый скандал из-за курток для ВСУ. По предварительным результатам проверки антикоррады при Минобороны, куртки из Турции для украинских военнослужащих, ставшие объектом расследования журналистов, точно были зимними.
Читайте также: "Не торопитесь приветствовать". Жумадилова назначили главой агентства тылового обеспечения ВСУ
Комментарии