Минобороны планирует перевести ВСУ на обеспечение украинского производства

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что ведомство "работает" над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были украинского производства. Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Telegram.

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По его словам, министерство инициировало встречу с представителями украинского бизнеса, поставляющими эти товары для армии. Предприниматели готовы полностью обеспечивать тыловые потребности ВСУ качественными товарами.

В частности, на встрече обсудили, как сделать сотрудничество бизнеса с предполагаемым государством, чтобы бизнес мог планировать расходы под заказ Минобороны.

Клименков отметил, что в 2024 году обеспечением ВСУ одеждой, едой, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься предприятие Минобороны – Агентство закупок в сфере обороны.

В настоящее время предприятие готовится к первым закупкам по направлению питания, говорится в сообщении.

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