UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны планирует перевести ВСУ на обеспечение украинского производства

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 12:40
Минобороны планирует перевести ВСУ на обеспечение украинского производства - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что ведомство "работает" над тем, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для ВСУ были украинского производства. Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Telegram.

По его словам, министерство инициировало встречу с представителями украинского бизнеса, поставляющими эти товары для армии. Предприниматели готовы полностью обеспечивать тыловые потребности ВСУ качественными товарами.

В частности, на встрече обсудили, как сделать сотрудничество бизнеса с предполагаемым государством, чтобы бизнес мог планировать расходы под заказ Минобороны.

Клименков отметил, что в 2024 году обеспечением ВСУ одеждой, едой, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься предприятие Минобороны – Агентство закупок в сфере обороны.

В настоящее время предприятие готовится к первым закупкам по направлению питания, говорится в сообщении.

Читайте также: "Не торопитесь приветствовать". Жумадилова назначили главой агентства тылового обеспечения ВСУ

Ульяна Кричковская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаминобороныамуницияДмитрий Клименковобеспечение

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 