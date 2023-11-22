Міноборони вперше закупить навушники для ЗСУ. Волонтер пояснила, чому це важливо
Міністерство оборони вперше ухвалило рішення про закупівлю активних навушників для українських військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Крім того, будуть закуплені бронежилети та шоломи, додали у Міноборони.
Загалом планують закупити:
→ 15 000 активних навушників;
→ 15 000 бронежилетів VI класу захисту;
→ 5000 бойових балістичних шоломів із високою обрізкою, не нижче за клас ІІІА.
Відомство додало, що про оголошення тендерів на платформі електронних закупівель Prozorro повідомлять додатково.
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За словами волонтерки та членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дани Ярової, зараз активні армійські навушники — необхідний елемент екіпірування, згідно зі стандартами НАТО.
Таке обладнання захищає бійця від гучних вибухів, що в деяких випадках дає змогу запобігти контузії.
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