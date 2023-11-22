Міноборони вперше закупить навушники для ЗСУ. Волонтер пояснила, чому це важливо

Міністерство оборони вперше ухвалило рішення про закупівлю активних навушників для українських військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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Крім того, будуть закуплені бронежилети та шоломи, додали у Міноборони.

Загалом планують закупити:

→ 15 000 активних навушників;

→ 15 000 бронежилетів VI класу захисту;

→ 5000 бойових балістичних шоломів із високою обрізкою, не нижче за клас ІІІА.

Відомство додало, що про оголошення тендерів на платформі електронних закупівель Prozorro повідомлять додатково.

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За словами волонтерки та членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дани Ярової, зараз активні армійські навушники — необхідний елемент екіпірування, згідно зі стандартами НАТО.

Таке обладнання захищає бійця від гучних вибухів, що в деяких випадках дає змогу запобігти контузії.

У жовтні 2023 року стало відомо, що у Міністерстві оборони України було створено медичний департамент, який буде регулювати та проводити стандартизацію турнікетів та медичних аптечок військових.

5 листопада Міноборони затвердило концепцію військової кадрової політики до 2028 року, яка передбачає відмову від призову.

10 листопада повідомлялося, що нове закупівельне агентство Міністерства оборони планує, що однією з перших його закупівель будуть турнікети.

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