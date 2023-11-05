Міноборони планує відмовитися від призову: строкову службу замінять військовим вишколом

Міністерство оборони затвердило концепцію військової кадрової політики до 2028 року, яка передбачає відмову від призову. Про це повідомила пресслужба відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час. Очікувані результати: ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку", – йдеться в повідомленні.

Передбачається, що в Україні буде створена "дієва система рекрутингу".

У рамках нової людиноцентричної політики міністерство хоче удосконалити електронну систему військового обліку, автоматизувати і оцифрувати процеси управління персоналу, змінити культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими, розширити співпрацю українських військових вишів з закордонними, запровадити ефективну систему зарплат для військових та забезпечення їх житлом, вдосконалити психологічне забезпечення, створити ️належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя.

Відмова від призову була запланована ще до початку повномасштабної війни. На початку 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про перехід до основ професійної армії. Він передбачає запровадження тримісячного військового вишколу та скасування призову. Тоді очікувалося, що Україна може відмовитися від призову через два роки.

Указ Зеленського передбачав поступове збільшення ЗСУ на 100 000 осіб і створення 20 додаткових бригад; збільшення строку служби контрактників; розроблення програми забезпечення військових житлом; перехід до основ професійної армії.

Планувалося, що служба у ЗСУ стане привабливою та цікавою професією, а армія – одним із найкращих роботодавців.

З 2022 року військовий призов не відбувається через війну.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.