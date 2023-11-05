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Минобороны планирует отказаться от призыва: срочную службу заменит военная подготовка

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 14:18
Минобороны планирует отказаться от призыва: срочную службу заменит военная подготовка - Фото
Рустем Умеров (Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA)

Министерство обороны утвердило концепцию военной кадровой политики до 2028 года, предусматривающую отказ от призыва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время действия военного положения, так и в мирное время. Ожидаемые результаты: ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста", — говорится в сообщении.

Предполагается, что в Украине будет создана "действенная система рекрутинга".

В рамках новой человекоцентрической политики министерство хочет усовершенствовать электронную систему военного учета, автоматизировать и оцифровать процессы управления персоналом, изменить культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными, расширить сотрудничество украинских военных вузов с зарубежными, ввести эффективную систему зарплат для военных и обеспечение их жильем, усовершенствовать психологи создать необходимые условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни.

Отказ от призыва был запланирован еще до начала полномасштабной войны. В начале 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о переходе к основам профессиональной армии. Он предусматривает введение трехмесячной военной подготовки и отмену призыва. Тогда ожидалось, что Украина может отказаться от призыва через два года.

Указ Зеленского предусматривал постепенное увеличение ВСУ на 100 000 человек и создание 20 дополнительных бригад; увеличение срока службы контрактников; разработка программы обеспечения военных жильем; переход к основам профессиональной армии.

Планировалось, что служба в ВСУ станет привлекательной и интересной профессией, а армия – одним из лучших работодателей.

Андрей Водяный
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