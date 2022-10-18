Рада отменила призыв на срочную службу во время военного положения
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Законопроект был инициирован президентом Владимиром Зеленским и предусматривает отмену призыва на срочную службу во время военного положения.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как сообщается на сайте Рады, законопроект №8109 поддержали 318 нардепов.
Законопроект Зеленского предусматривает дополнение закона о воинской обязанности и военной службе новой статьей, согласно которой во время действия военного положения призыв на срочную службу не проводится.
Предусмотрено, что во время действия военного положения призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов:
- об организации медосмотра лиц, состоящих на учете и достигших 27-летнего возраста, взятии их на учет военнообязанных или исключение из учета;
- о направлении призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
- 15 августа Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 21 ноября, а также согласовала продление общей мобилизации на такой же срок.
- 7 октября Рада приняла законопроект о добровольном воинском учете для женщин.
Комментарии