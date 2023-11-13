Кулеба: Bloomberg пише правду про снаряди для ЗСУ. Стан оборонної промисловості жалюгідний

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив імовірне невиконання ЄС плану постачання Україні мільйона снарядів і зазначив, що наразі стан оборонної промисловості жалюгідний. Про це він сказав у етері телемарафону.

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Раніше видання Bloomberg написало, що Євросоюз відстає від планів надання Україні мільйона артилерійських снарядів до березня 2024 року. Зараз, коли минула вже більша частина цього часу, ініціатива виконала приблизно 30% від запланованого і, виходячи з обсягу підписаних на сьогодні контрактів, ризикує не досягти своєї мети.

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"На жаль, агентство Bloomberg говорить правду, є питання і багато ми б'ємо в дзвони. Я вважаю, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі у ЄС підтримувати Україну. Така політична воля є. Але жалюгідний стан і оборонної промисловості, здатної виробляти достатню кількість снарядів, і складів, і можливості укладати зовнішні контракти", – сказав Кулеба.

Він додав, що наразі для цього є дуже багато перешкод та несинхронізованих речей.

"ЄС працює над усуненням цих проблем і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав ЄС розробити цілісну політику у сфері оборонної індустрії. Тобто потрібно, якщо ми серйозно хочемо мати здатність захищати всю Європу, а Україна це передала Європі – нам потрібна абсолютно нова якість роботи оборонних індустрій країн-членів ЄС і країн-кандидатів", наголосив міністр закордонних справ.

3 жовтня 2023 року представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала в Росію понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучували на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужби Південної Кореї, пише ЗМІ.

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