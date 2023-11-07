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Союзники: Росія зараз виробляє 1,5 млн "тупих снарядів" на місяць

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07.11.2023, 09:29
Союзники: Росія зараз виробляє 1,5 млн
Антс Ківісельг (Фото: скриншот з відео)

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що Росія зараз виробляє 1,5 млн снарядів на місяць. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, перед початком великої війни росіяни мали 9000 танків та 36 000 броньованих машин.
Він зазначив, що якщо дивитися на це з погляду старіння техніки і те, що ворог може застосувати одну одиницю з трьох, то все одно вони мали 3000 танків і 12 000 ББМ.
"Крім того, у них великі запаси боєприпасів – сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 млн боєприпасів на місяць. Так. Це базова калькуляція ха артилерійськими снарядами. Таку кількість вони могли виробляти до війни", – сказав Ківісельг.
Розвідник заявив, що зараз Москва запустила практично безперервне виробництво снарядів на заводах.

"Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані "тупі снаряди". Балістику вони, звичайно ж, не можуть виробляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для Росії", — резюмував військовий.

Про які саме артилерійські снаряди йдеться, він не уточнив.

  • 3 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
  • 1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала в Росію понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучували на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужби Південної Кореї, пише ЗМІ.
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Читайте також: Росія відчуває снарядний голод, а Україна ще має резерви боєприпасів – Генштаб

Дмитро Гриниченко
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війнабоєприпасирозвідкаОПКартилеріяЕстоніяАнтс Ківісельг

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