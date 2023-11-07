Союзники: Россия сейчас производит 1,5 млн "тупых снарядов" в месяц

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия сейчас производит 1,5 млн снарядов в месяц. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, перед началом большой войны россияне имели 9000 танков и 36 000 бронированных машин.

Он отметил, что если смотреть на это с точки зрения устаревания техники и враг может применить одну единицу из трех, то все равно у них было 3000 танков и 12 000 ББМ.

"Кроме того, у них большие запасы боеприпасов – сегодня они могут производить около 1,5 млн боеприпасов в месяц. Да. Это базовая калькуляция по артиллерийским снарядам. Такое количество они могли производить до войны", — сказал Кивисельг.

Разведчик заявил, что сейчас Москва запустила практически беспрерывное производство снарядов на своих заводах.

"Но это не касается баллистики, например. Это так называемые "дурные снаряды". Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они пробуют их восстанавливать, но это вызов для России", — резюмировал военный.

3 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи, пишет СМИ.

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