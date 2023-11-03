Россия чувствует снарядный голод, а у Украины еще есть резервы боеприпасов – Генштаб
Россия чувствует снарядный голод, но ищет решение этой проблемы, у Украины еще есть резервы и пытается организовать производство боеприпасов. Об этом сообщил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью Армия FM.
Журналист спросил, видит ли Баранов признаки снарядного голода у оккупантов и какова ситуация с этим в Украине.
"Да, противник сейчас еще чувствует, но он тоже ищет путь решения этой проблемы. Они ищут пути и мы также пытаемся организовать производство по изготовлению боеприпасов разных номенклатур", – ответил он.
Военный отметил, что в Украине работают все структуры, которые отвечают за это.
"Еще есть резервы, поэтому пока есть чем стрелять, мы выполняем задачи, гражданам нечего переживать по этому поводу", – отметил Баранов.
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