Россия чувствует снарядный голод, а у Украины еще есть резервы боеприпасов – Генштаб

Россия чувствует снарядный голод, но ищет решение этой проблемы, у Украины еще есть резервы и пытается организовать производство боеприпасов. Об этом сообщил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью Армия FM.

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Журналист спросил, видит ли Баранов признаки снарядного голода у оккупантов и какова ситуация с этим в Украине.

"Да, противник сейчас еще чувствует, но он тоже ищет путь решения этой проблемы. Они ищут пути и мы также пытаемся организовать производство по изготовлению боеприпасов разных номенклатур", – ответил он.

Военный отметил, что в Украине работают все структуры, которые отвечают за это.

"Еще есть резервы, поэтому пока есть чем стрелять, мы выполняем задачи, гражданам нечего переживать по этому поводу", – отметил Баранов.

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи, пишет СМИ.

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