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Россия чувствует снарядный голод, а у Украины еще есть резервы боеприпасов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 15:45
Россия чувствует снарядный голод, а у Украины еще есть резервы боеприпасов – Генштаб - Фото
Фото: Сухопутные войска ВСУ

Россия чувствует снарядный голод, но ищет решение этой проблемы, у Украины еще есть резервы и пытается организовать производство боеприпасов. Об этом сообщил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью Армия FM.

Журналист спросил, видит ли Баранов признаки снарядного голода у оккупантов и какова ситуация с этим в Украине.

"Да, противник сейчас еще чувствует, но он тоже ищет путь решения этой проблемы. Они ищут пути и мы также пытаемся организовать производство по изготовлению боеприпасов разных номенклатур", – ответил он.

Военный отметил, что в Украине работают все структуры, которые отвечают за это.

"Еще есть резервы, поэтому пока есть чем стрелять, мы выполняем задачи, гражданам нечего переживать по этому поводу", – отметил Баранов.

  • 13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
  • 1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи, пишет СМИ.
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Читайте также: Снаряды – не главный риск. Как Северная Корея может помочь России

Артём Джерипа
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