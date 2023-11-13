Кулеба: Bloomberg пишет правду о снарядах для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил вероятное невыполнение ЕС плана поставки Украине миллиона снарядов и отметил, что в настоящее время состояние оборонной промышленности жалкое. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Ранее издание Bloomberg написало, что Евросоюз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Сейчас, когда прошла уже большая часть этого времени, инициатива выполнила около 30% от запланированного и, исходя из объема подписанных сегодня контрактов, рискует не достичь своей цели.

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"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду, есть вопросы и многие мы бьем в колокола. Я считаю, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли в ЕС поддерживать Украину. Такая политическая воля есть. Но, плачевное состояние и оборонной промышленности, способен производить достаточное количество снарядов и складов, и способности заключать внешние контракты", – сказал Кулеба.

Он добавил, что сейчас для этого очень много препятствий и несинхронизированных вещей

"ЕС работает над устранением этих проблем и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал ЕС разработать целостную политику в сфере оборонной индустрии. То есть нужно, если мы серьезно хотим иметь способность защищать всю Европу, а Украина это передала Европе – нам нужно совершенно новое качество работы" оборонных индустрий стран-членов ЕС и стран-кандидатов", – подчеркнул министр иностранных дел.

3 октября 2023 года представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз поставил Украине лишь 300 000 снарядов из обещанного миллиона.

1 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Эти данные озвучивались на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи, пишет СМИ.

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