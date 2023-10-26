ЄС поставив Україні лише 300 000 снарядів, КНДР поставила Росії вже 350 000 — глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, ЄС обіцяв Україні 1 000 000 артилерійських снарядів, але наразі поставлено лише 300 000 — тим часом Північна Корея передала Росії 350 000 боєприпасів.

"У нас безперечно є ресурси, щоб перевершити Північну Корею. Ми повинні перестати завмирати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", – заявив Ландсбергіс.

Раніше видання Bloomberg написало, що Євросоюз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів до кінця року.

Rheinmetall робить ще 100 000 снарядів калібру 155 мм для ЗСУ.

Міністр про темпи виробництва зброї: Снарядів уже більше, але ще мало, дронів – тисячі.

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