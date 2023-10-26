RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЄС поставив Україні лише 300 000 снарядів, КНДР поставила Росії вже 350 000 — глава МЗС Литви

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 13:36
ЄС поставив Україні лише 300 000 снарядів, КНДР поставила Росії вже 350 000 — глава МЗС Литви - Фото
Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA/LUONG THAI LINH)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона. Про це він написав у Twitter.

За його словами, ЄС обіцяв Україні 1 000 000 артилерійських снарядів, але наразі поставлено лише 300 000 — тим часом Північна Корея передала Росії 350 000 боєприпасів.

"У нас безперечно є ресурси, щоб перевершити Північну Корею. Ми повинні перестати завмирати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", – заявив Ландсбергіс.

Раніше видання Bloomberg написало, що Євросоюз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

Читайте також: Глави МЗС ЄС погодили збільшення фонду, який допомагає Україні зброєю, на 3,5 млрд євро

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаєвросоюзлитваГабріелюс Ландсбергісбоєприпасивійськова допомогаПівнічна Кореяартснаряди

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 