Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт захисників Куп'янська та нагородив українських воїнів.

"Передовий командний пункт оборонців Купʼянська. Честь – відвідати та нагородити воїнів. Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави!", – написав він.

Президент побажав захисникам перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи.

На відео разом з Зеленським також присутній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та глава Офісу Андрій Єрмак.

  • У жовтні президент нагородив українських захисників, які воюють на Купʼянсько-Лиманському напрямку, та оглянув отриману від партнерів новітню західну техніку, що брала участь у боях.
  • 27 листопада спікер командування Сухопутних військ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою самою активною, як і минулого тижня.
  • 30 листопада Генштаб повідомив, що на Куп’янському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак.

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