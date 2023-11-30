Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска и наградил украинских воинов.

"Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь – посетить и наградить воинов. Бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев – людей Харьковщины. Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства!", – написал он.

Президент пожелал защитникам победы, быть крепкими и не терять инициативы.

На видео вместе с Зеленским также присутствует командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Офиса Андрей Ермак.

  • В октябре президент наградил украинских защитников, воюющих на Купянско-Лиманском направлении, и осмотрел полученную от партнеров новейшую западную технику, участвовавшую в боях.
  • 27 ноября спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.
  • 30 ноября Генштаб сообщил, что на Купянском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражены семь атак.

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