Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска и наградил украинских воинов.

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"Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь – посетить и наградить воинов. Бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев – людей Харьковщины. Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства!", – написал он.

Президент пожелал защитникам победы, быть крепкими и не терять инициативы.

На видео вместе с Зеленским также присутствует командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Офиса Андрей Ермак.