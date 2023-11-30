Зеленский посетил передовой командный пункт на Купянском направлении – видео
Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска и наградил украинских воинов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь – посетить и наградить воинов. Бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев – людей Харьковщины. Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства!", – написал он.
Президент пожелал защитникам победы, быть крепкими и не терять инициативы.
На видео вместе с Зеленским также присутствует командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Офиса Андрей Ермак.
- В октябре президент наградил украинских защитников, воюющих на Купянско-Лиманском направлении, и осмотрел полученную от партнеров новейшую западную технику, участвовавшую в боях.
- 27 ноября спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.
- 30 ноября Генштаб сообщил, что на Купянском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражены семь атак.
Читайте также: Экс-вагнеровцы штурмуют ВСУ под Купянском, но успеха не имеют – Сырский