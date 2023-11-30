Росія наступала на семи напрямках, 101 боєзіткнення за добу – карта

Відбулося 101 боєзіткнення, росіяни за підтримки авіації намагаються оточити Авдіївку, там Сили оборони відбили 22 атаки, пише Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу російські окупанти наступали на семи напрямках, у районі Авдіївки відбито 22 атаки, Сили оборони утримують позиції на лівому березі Дніпра. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За добу відбулося 101 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 24 атаки росіян в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де Сили оборони відбили чотири атаки.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Росіяни без успіху вели наступальні дії неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки.

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, без успіху вели штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів південніше Пречистівки Донецької області.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку росіяни п'ять разів без успіху намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також, українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області.

Карта: Deepstate

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах загарбників.

Карта: Deepstate

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів і два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки росіян.

27 листопада спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.

Спікер командування Сухопутних військ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою самою активною, як і минулого тижня.

Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.

Читайте також: Росіяни двічі вдарили по Херсону: є загиблий, пошкодження, перебої з електроенергією