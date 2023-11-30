Россия наступала на семи направлениях, 101 боестолкновение за сутки – карта

Произошло 101 боестолкновение, россияне при поддержке авиации пытаются окружить Авдеевку, там Силы обороны отразили 22 атаки, пишет Генштаб ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

За сутки российские оккупанты наступали на семи направлениях, в районе Авдеевки отражены 22 атаки, Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Днепра. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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За сутки произошло 101 боестолкновение.

На Купянском направлении захватчики вели штурмовые действия у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбиты семь атак.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 24 атаки россиян в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области, где Силы обороны отразили четыре атаки.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Россияне без успеха вели наступательные действия недалеко от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 22 атаки.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации без успеха вели штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 11 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов южнее Пречистовки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении россияне пять раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Также, украинские воины отразили девять атак врага северо-западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам захватчиков.

Карта: Deepstate

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, два состава боеприпасов и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

27 ноября спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.

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