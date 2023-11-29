Росіяни двічі вдарили по Херсону: є загиблий, пошкодження, перебої з електроенергією

Унаслідок російських обстрілів Херсона загинув 68-річний чоловік, є пошкодження будинків, виникли перебої з електроенергією

Фото: Укрінформ

Російські окупанти двічі обстріляли Херсон впродовж доби: загинув літній чоловік, є пошкодження будинків, виникли перебої з електроенергією. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації.

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Після 14:00 російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону, написав він.

Вибухи лунали у різних частинах обласного центру, є інформація про пошкоджені будинки, а після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електроенергією, зазначив Мрочко.

Вже близько 16:00 окупанти з окупованого лівого берега обстріляли передмістя Херсона, унаслідок атаки загинув 68-річний чоловік, котрий на момент атаки перебував на власному подвір'ї, повідомив голова МВА.

16 листопада російські загарбники масовано вдарили по Білозерці поряд з Херсоном, одна людина загинула, Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання.

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