Росіяни двічі вдарили по Херсону: є загиблий, пошкодження, перебої з електроенергією
Російські окупанти двічі обстріляли Херсон впродовж доби: загинув літній чоловік, є пошкодження будинків, виникли перебої з електроенергією. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації.
Після 14:00 російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону, написав він.
Вибухи лунали у різних частинах обласного центру, є інформація про пошкоджені будинки, а після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електроенергією, зазначив Мрочко.
Вже близько 16:00 окупанти з окупованого лівого берега обстріляли передмістя Херсона, унаслідок атаки загинув 68-річний чоловік, котрий на момент атаки перебував на власному подвір'ї, повідомив голова МВА.
- 16 листопада російські загарбники масовано вдарили по Білозерці поряд з Херсоном, одна людина загинула, Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання.
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