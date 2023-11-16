Росія масовано вдарила по Білозерці під Херсоном: одна особа загинула, немає світла – фото

Російські загарбники масовано вдарили по Білозерці поряд з Херсоном, одна людина загинула. Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Вогонь загарбників пошкодив житлові будинки та продуктовий магазин, написав він.

Окупанти знищили об'єкт критичної інфраструктури, наразі Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання, зазначив Прокудін.

За його словами, як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть роботи, аби якнайшвидше повернути світло місцевим мешканцям.

Унаслідок російського удару постраждали п'ятеро людей, рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка з-під завалів будинку, написав глава ОВА.

Прокудін повідомив, що четверо людей отримали поранення: троє жінок 28, 56 та 34 років та 62-річний чоловік, їх доправили до лікарні каретою "швидкої допомоги".

Білозерка розташована на правому березі Дніпра, від селища міського типу до Херсона – близько 7,4 км по прямій, а до найближчих позицій окупантів на лівому березі – 9 км.

11 листопада 2023 року, у річницю звільнення міста, росіяни запустили снаряд по центру Херсона. Це відбувається практично щоденно.

Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть будь-де".

14 листопада глава держави повідомив, що на херсонському напрямку фронту "суттєво" зміцнені можливості Сил оборони з протиповітряної оборони, розвідки, радіоелектронної та контрбатарейної боротьби.

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