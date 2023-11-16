РФ массированно ударила по Белозерке под Херсоном: один человек погиб, нет света – фото

Российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном, один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Огонь захватчиков повредил жилые дома и продовольственный магазин, написал он.

Оккупанты уничтожили объект критической инфраструктуры, в настоящее время Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения, отметил Прокудин.

По его словам, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет местным жителям.

В результате российского удара пострадали пять человек, спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завалов дома, написал глава ОВА.

Прокудин сообщил, что четыре человека получили ранения: три женщины 28, 56 и 34 лет и 62-летний мужчина, их доставили в больницу каретой "скорой помощи".

Белозерка находится на правом берегу Днепра, от поселка городского типа до Херсона – около 7,4 км по прямой, а до ближайших позиций оккупантов на левом берегу ~ 9 км.

11 ноября 2023 года, в годовщину освобождения города, россияне запустили снаряд по центру Херсона. Это происходит практически ежедневно.

Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".

14 ноября глава государства сообщил, что на херсонском направлении фронта "существенно" укреплены возможности Сил обороны по противовоздушной обороне, разведке, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбе.

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