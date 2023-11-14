"Стежимо за реалізацією". Зеленський заявив про посилення захисту Херсона

На херсонському напрямку фронту після певних рішень минулої Ставки верховного головнокомандувача "суттєво" зміцнені можливості Сил оборони з протиповітряної оборони, розвідки, радіоелектронної та контрбатарейної боротьби. Про це повідомив після щоденної наради з воєначальниками та відповідальними чиновниками на місцях президент Володимир Зеленський.

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"Стежимо за його [рішення щодо зміцнення] реалізацією", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що російські окупанти ось уже понад рік після звільнення "мстять вільному Херсону", обстрілюючи місто "без військової необхідності".

Немає деталей щодо того, що було зроблено та робиться для зміцнення захисту, це військова таємниця.

11 листопада 2023 року, у річницю звільнення міста, росіяни запустили снаряд по центру Херсона. Це відбувається практично щоденно.

Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть будь-де".

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