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"Следим за реализацией". Зеленский заявил об усилении защиты Херсона

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 13:02
Херсон после деоккупации (скриншот Громадське)

На херсонском направлении фронта после определенных решений прошлой Ставки верховного главнокомандующего "существенно" укреплены возможности Сил обороны по части противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил после ежедневного совещания с военачальниками и ответственными чиновниками на местах президент Владимир Зеленский.

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"Следим за его [решение по укреплению] реализацией", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что российские оккупанты вот уже больше года после освобождения "мстят свободному Херсону", обстреливая город "без военной необходимости".

Нет деталей относительно того, что было сделано и делается для укрепления защиты, это военная тайна.

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Євген Пилипенко
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Херсон

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