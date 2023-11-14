"Следим за реализацией". Зеленский заявил об усилении защиты Херсона

На херсонском направлении фронта после определенных решений прошлой Ставки верховного главнокомандующего "существенно" укреплены возможности Сил обороны по части противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил после ежедневного совещания с военачальниками и ответственными чиновниками на местах президент Владимир Зеленский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Следим за его [решение по укреплению] реализацией", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что российские оккупанты вот уже больше года после освобождения "мстят свободному Херсону", обстреливая город "без военной необходимости".

Нет деталей относительно того, что было сделано и делается для укрепления защиты, это военная тайна.

11 ноября 2023 года, в годовщину освобождения города, россияне запустили снаряд по центру Херсона. Это происходит практически ежедневно.

Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".

Россияне уничтожили библиотеку Гончара в Херсоне: фото последствий обстрелов.

Читайте также: Буданов: Есть надежда, что 2025 год может быть переломным для РФ. Это ожидание, не прогноз

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.