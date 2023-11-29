Россияне дважды ударили по Херсону: есть погибший, повреждения, перебои с электричеством

В результате российских обстрелов Херсона погиб 68-летний мужчина, есть повреждения домов, возникли перебои с электричеством

Фото: Укринформ

Российские оккупанты дважды обстреляли Херсон в течение суток: погиб пожилой мужчина, есть повреждения домов, возникли перебои с электричеством. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации.

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После 14:00 российская армия с временно оккупированному левобережья ударила по Херсону, написал он.

Взрывы раздавались в разных частях областного центра, есть информация о поврежденных домах, а после обстрела в некоторых районах возникли перебои с электричеством, отметил Мрочко.

Уже около 16:00 оккупанты с оккупированного левого берега обстреляли пригород Херсона, в результате атаки погиб 68-летний мужчина, который на момент атаки находился на собственном дворе, сообщил глава МВА.

16 ноября российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном, один человек погиб, Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.

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