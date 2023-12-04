WP: США хотели точечного контрнаступления ВСУ, но Киев настоял на атаках в трех местах

По данным WP, Штаты выступали за сосредоточение ВСУ на продвижении на юге, чтобы отрезать РФ от Крыма, но Киев настоял на другой стратегии

Валерий Залужный (Фото: ОП)

При подготовке Украины к контрнаступлению США выступали за сосредоточение Сил обороны на продвижении на юге, однако Киев настоял на атаках в трех разных точках. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считал, что огромная протяженность фронта станет проблемой для России. Об этом говорится в материале американского издания The Washington Post, журналисты которого пообщались с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран.

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По данным издания, официальные лица США и Украины "временами резко расходились во мнениях" по поводу стратегии, тактики и сроков контрнаступления. Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укреплять свои позиции, а украинцы колебались, утверждая, что не готовы без дополнительного вооружения.

Как сказано в публикации, военные чиновники США были уверены, что механизированная лобовая атака на российские позиции была осуществима с теми войсками и вооружением, которые были у Украины. Моделирование контрнаступления привело к выводу, что войска Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней.

По данным журналистов, Штаты выступали за целенаправленное наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины считало, что Силы обороны должны атаковать в трех отдельных точках на 600-мильном (более 965 км. – Ред.) фронте: на юг в сторону Мелитополя и Бердянска на Азовском море и на восток в сторону Бахмута.

"Американцы уже давно сомневаются в мудрости решения Киева держать силы вокруг осажденного города Бахмут на востоке страны", – сказано в материале.

Украинцы же "видели это по-другому", отметили журналисты, так как "крепость Бахмут" стала символом гордости за яростное сопротивление Сил обороны более сильному врагу.

Как утверждает издание, президент Владимир Зеленский при поддержке высшего командующего "твердо придерживался мнения" о необходимости сохранить крупное присутствие украинских войск в районе Бахмута и нанести там удар по оккупантам в рамках контрнаступления.

Американские чиновники "с разочарованием отметили", что с этой целью Залужный оставил под Бахмутом больше сил, чем на юге, включая самые опытные подразделения страны.

По данным СМИ, украинские официальные лица утверждали, что им необходимо вести ожесточенную борьбу в районе Бахмута, потому что в противном случае РФ попытается повторно оккупировать часть Харьковской области и продвинуться в Донецкую область, что является ключевой целью российского диктатора Владимира Путина, который хочет захватить весь этот регион.

"Мы сказали [американцам]: "Если бы вы заняли места наших генералов, вы бы увидели, что, если мы не сделаем Бахмут предметом раздора, это сделают [россияне]… Мы не можем этого допустить", – сказал журналистам один из высокопоставленных украинских чиновников.

По словам высокопоставленного британского чиновника, Залужный предполагал, что огромная протяженность фронта станет проблемой для России – он хотел растянуть гораздо более крупные оккупационные силы России, незнакомые с местностью и уже сталкивающиеся с проблемами морального духа и логистики, чтобы ослабить их боевую мощь.

По данным WP, западные официальные лица "увидели проблемы в таком подходе", который также уменьшил бы огневую мощь украинских сил в любой отдельной точке нападения. Западная военная доктрина требовала сосредоточенного наступления на одну цель, "однако американцы уступили".

"Они знают местность. Они знают россиян. Это не наша война. И нам пришлось как бы смириться с этим", – сказал журналистам высокопоставленный американский чиновник.

По данным Time, в начале октября политическое руководство в Киеве якобы требовало от военачальников проведения операции по освобождению Горловки.

В том же материале собеседники сообщили Time, что до зимы якобы ожидаются изменения в военной стратегии Украины и "встряски" в команде Зеленского.

1 ноября Залужный изложил в серии публикаций в The Ecomonist свое видение того, как Украине вырваться из ловушки позиционной войны.

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