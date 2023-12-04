WP: США хотіли точкового контрнаступу ЗСУ, але Київ наполіг на атаках у трьох місцях

За даними WP, Штати виступали за зосередження ЗСУ на просуванні на півдні, щоб відрізати РФ від Криму, але Київ наполіг на іншій стратегії

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Під час підготовки України до контрнаступу США виступали за зосередження Сил оборони на просуванні на півдні, проте Київ наполіг на атаках у трьох різних точках. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважав, що величезна довжина фронту стане проблемою для Росії. Про це йдеться в матеріалі американського видання The Washington Post, журналісти якого поспілкувалися з більш ніж 30 високопосадовцями з України, США та європейських країн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними видання, офіційні особи США й України "часом різко розходилися в думках" щодо стратегії, тактики та термінів контрнаступу. Пентагон хотів, щоб наступ почався в середині квітня, щоб завадити Росії продовжувати зміцнювати свої позиції, а українці вагалися, стверджуючи, що не готові без додаткового озброєння.

Як сказано в публікації, військові чиновники США були впевнені, що механізована лобова атака на російські позиції була можливою з тими військами й озброєнням, які мала Україна. Моделювання контрнаступу призвело до висновку, що війська Києва в кращому разі зможуть досягти Азовського моря й відрізати російські війська на півдні за 60–90 днів.

За даними журналістів, Штати виступали за цілеспрямований наступ уздовж цього південного напрямку, але керівництво України вважало, що Сили оборони повинні атакувати у трьох окремих точках на 600-мильному (понад 965 км. – Ред.) фронті: на південь у бік Мелітополя й Бердянська на Азовському морі та на схід у бік Бахмута.

"Американці вже давно сумніваються у мудрості рішення Києва тримати сили навколо оточеного міста Бахмут на сході країни", – йдеться у матеріалі.

Українці ж "бачили це по-іншому", зазначили журналісти, оскільки "фортеця Бахмут" стала символом гордості за запеклий опір Сил оборони сильнішому ворогу.

Як стверджує видання, президент Володимир Зеленський за підтримки вищого командувача "твердо дотримувався думки" про необхідність зберегти велику присутність українських військ у районі Бахмута і завдати там удару по окупантах у рамках контрнаступу.

Американські чиновники "з розчаруванням зазначили", що з цією метою Залужний залишив під Бахмутом більше сил, ніж на півдні, зокрема й найдосвідченіші підрозділи країни.

За даними ЗМІ, українські офіційні особи стверджували, що їм необхідно вести запеклу боротьбу в районі Бахмута, тому що в іншому випадку РФ спробує повторно окупувати частину Харківської області та просунутися до Донецької області, що є ключовою метою російського диктатора Володимира Путіна, який хоче захопити весь цей регіон.

"Ми сказали [американцям]: "Якби ви зайняли місця наших генералів, ви б побачили, що, якщо ми не зробимо Бахмут предметом розбрату, це зроблять [росіяни]… Ми не можемо цього допустити", – сказав журналістам один із високопоставлених українців чиновників.

За словами високопоставленого британського чиновника, Залужний припускав, що величезна протяжність фронту стане проблемою для Росії – він хотів розтягнути набагато більші окупаційні сили Росії, незнайомі з місцевістю, які вже стикаються з проблемами морального духу і логістики, щоб послабити їхню бойову міць.

За даними WP, західні офіційні особи "побачили проблеми у такому підході", який також зменшив би вогневу міць українських сил у будь-якій окремій точці нападу. Західна військова доктрина вимагала зосередженого наступу на одну ціль, "проте американці поступилися".

"Вони знають місцевість. Вони знають росіян. Це не наша війна. І нам довелося ніби змиритися з цим", – сказав журналістам неназваний американський високопосадовець.

За даними Time, на початку жовтня політичне керівництво у Києві нібито вимагало від воєначальників проведення операції зі звільнення Горлівки.

У тому ж матеріалі співрозмовники повідомили Time, що до зими нібито очікуються зміни у військовій стратегії України та "потрясіння" у команді Зеленського.

1 листопада Залужний виклав у серії публікацій у The Ecomonist своє бачення того, як Україні вирватися з пастки позиційної війни.

Читайте також: 21 місяць по тому. Три генерали Заходу – про Залужного, Герасимова, стратегію та сценарії