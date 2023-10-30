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На початку жовтня влада України хотіла операцію зі звільнення Горлівки, стверджує Time

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 17:20
На початку жовтня влада України хотіла операцію зі звільнення Горлівки, стверджує Time - Фото
В окупованій Горлівці (фото - сайт загарбників)

На початку жовтня політичне керівництво у Києві нібито вимагало від воєначальників проведення операції зі звільнення Горлівки, стратегічного форпосту російських окупантів на Донбасі, який вони утримують майже 10 років. Про це, стверджує політичний оглядач Time Саймон Шустер, йому розповів "старший офіцер" Збройних Сил України.

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За словами цього офіцера, військові відповіли у центр: "Чим [проводити операцію]? Немає ні людей, ні зброї. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?"

Підтвердження цієї інформації про Горлівку немає. Військові не коментують дії, що готуються, і, часто, й поточні операції також.

Time зазначає, що в деяких родах військ брак людей нібито став "навіть більш гострою проблемою, ніж дефіцит зброї та боєприпасів".

Так, один із "близьких помічників" президента Володимира Зеленського повідомив Шустеру, що навіть якщо США та їхні союзники нададуть усю обіцяну ними зброю, "у нас немає людей, які могли б її використати".

Раніше LIGA.net направила запит на коментарі до Офісу президента щодо оцінок, висловлених у статті в американському тижневику.

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Євген Пилипенко
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