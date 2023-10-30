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В октябре власти Украины хотели операцию по освобождению Горловки, утверждает Time

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 17:20
В октябре власти Украины хотели операцию по освобождению Горловки, утверждает Time - Фото
В оккупированной Горловке (фото - сайт захватчиков)

В начале октября политическое руководство в Киеве якобы требовало от военачальников проведения операции по освобождению Горловки, стратегического форпоста российских оккупантов на Донбассе, который они удерживают почти 10 лет. Об этом, утверждает политический обозреватель Time Саймон Шустер, ему рассказал "старший офицер" Вооруженных Сил Украины.

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По словам этого офицера, военные ответили в центр: "Чем [проводить операцию]? Нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?"

Подтверждения этой информации о Горловке нет. Военные не комментируют готовящиеся действия и, зачастую, и текущие операции также.

Time отмечает, что в некоторых родах войск нехватка людей якобы стала "даже более острой проблемой, чем дефицит оружия и боеприпасов".

Так, один из "близких помощников" президента Владимира Зеленского сообщил Шустеру, что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, "у нас нет людей, которые могли бы его использовать".

Ранее LIGA.net направила запрос на комментарии в Офис президента по поводу оценок, высказанных в статье в американском еженедельнике.

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Євген Пилипенко
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войнаГорловкаконтрнаступление

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