Bild написал, что РФ хочет захватить Харьков, Днепр и Запорожье к 2026 году. Реакция ГУР
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Москва и правда хочет продвигаться на фронте.
Издание сообщило, что по данным немецкой разведки, в Кремле рассчитывают на снижение поддержки Украины со стороны Запада, а также на имитацию переговоров, чтобы запутать мировое сообщество насчет "мирных намерений" России.
Отмечается, что на самом деле, РФ не планирует никакого перемирия и разрабатывает новый среднесрочный план войны против Украины.
План заключается в том, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также дойти до реки Оскол в Харьковской области до конца 2024 года. Также до конца 2026 года враг хочет наступать дальше, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье.
В Херсонской области россияне планируют удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу.
"Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом. Власти РФ готовы ежегодно терять в Украине до 100 000 солдат", — заявляет Bild.
LIGA.net обратилась за комментариями к представителю ГУР Андрею Черняку, который подтвердил намерения оккупантов продвигаться на фронте дальше, но отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.
"Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств не имеют", — сказал Черняк.
Представитель Белого дома Джон Кирби указал, что Путин еще раз подтвердил свою цель — полностью захватить Украину и подчинить ее народ, а поэтому Конгресс США должен принять новый пакет помощи Киеву как можно скорее.
Одновременно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году.
"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет. У них также есть проблемы. Дело не только в настроениях общества, но и в ресурсах. Потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там неограничены. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они — за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", — подчеркнул разведчик.
- Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.
- По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.
- Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.
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