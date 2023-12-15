Bild написал, что РФ хочет захватить Харьков, Днепр и Запорожье к 2026 году. Реакция ГУР

В ГУР заявили LIGA.net, что Россия будет пытаться продвинуться и захватить новые территории Украины

Владимир Путин (Фото: EPA)

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Москва и правда хочет продвигаться на фронте.

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Издание сообщило, что по данным немецкой разведки, в Кремле рассчитывают на снижение поддержки Украины со стороны Запада, а также на имитацию переговоров, чтобы запутать мировое сообщество насчет "мирных намерений" России.

Отмечается, что на самом деле, РФ не планирует никакого перемирия и разрабатывает новый среднесрочный план войны против Украины.

План заключается в том, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также дойти до реки Оскол в Харьковской области до конца 2024 года. Также до конца 2026 года враг хочет наступать дальше, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье.

В Херсонской области россияне планируют удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу.

Планы России до 2026 года, по данным Bild

"Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом. Власти РФ готовы ежегодно терять в Украине до 100 000 солдат", — заявляет Bild.

LIGA.net обратилась за комментариями к представителю ГУР Андрею Черняку, который подтвердил намерения оккупантов продвигаться на фронте дальше, но отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.

"Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств не имеют", — сказал Черняк.





Представитель Белого дома Джон Кирби указал, что Путин еще раз Во время "прямой линии" 14 декабря диктатор Владимир Путин сказал, что "мир наступит только тогда, когда Россия достигнет своей цели". Американский Институт изучения войны (ISW) написал, что таким образом глава Кремля в очередной раз выразил свое нежелание участвовать в переговорах с Украиной и заявил, что мир будет только тогда, когда Россия достигнет своих максималистских целей, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада.Представитель Белого дома Джон Кирби указал, что Путин еще раз подтвердил свою цель — полностью захватить Украину и подчинить ее народ, а поэтому Конгресс США должен принять новый пакет помощи Киеву как можно скорее.

Одновременно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет. У них также есть проблемы. Дело не только в настроениях общества, но и в ресурсах. Потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там неограничены. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они — за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", — подчеркнул разведчик.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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