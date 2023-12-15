У Байдена отреагировали на "прямую линию" Путина: Хочет завоевать и подчинить всю Украину

Кирби упомянул слова Путина о том, что "мир наступит тогда, когда цели России будут достигнуты"

Джон Кирби (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что диктатор Владимир Путин на "прямой линии" 14 декабря еще раз подтвердил свою цель — завоевать Украину и подчинить ее народ. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, Путин сказал, что "мир наступит только тогда, когда Россия достигнет своей цели".

"Мы все знаем, что это значит. Но я очень надеюсь, что те республиканцы в Палате представителей, которые в течение нескольких месяцев держали в заложниках важнейшую помощь Украине, услышали послание Путина громко и ясно", — сказал Кирби.

Он отметил, что когда Конгресс отправляется на каникулы, украинцы продолжают отражать агрессию России, подвергаясь новым атакам с воздуха.



"И им придется столкнуться с еще большей смертью и разрушениями для своих семей и своей родины. Им нужна наша помощь. И это им нужно сейчас. Если этого недостаточно, чтобы тронуть вас или передумать, подумайте здесь о наших собственных интересах. Мы знаем, что то, что происходит в Украине, происходит не только с Украиной. Это не внешняя война. Путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогали строить. Он бросает вызов Уставу ООН. Он бросает вызов самому понятию суверенитета. Он бросает вызов самой демократии", — заявил представитель Белого дома.

Чиновник подчеркнул, что США не могут позволить себе не помогать Украине, а диктаторы продолжают действовать, если не расплачиваются за свою агрессию.

"И не заблуждайтесь, Путин не единственный — он не единственный, кто наблюдает за тем, что здесь происходит и чем это закончится. Другие страны, как друзья, так и враги, безусловно, извлекут уроки из нашей собственной способности здесь выстоять или нашей неспособности выстоять. Бездействие – это тоже действие. Нам давно пора действовать в защиту интересов нашей национальной безопасности", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе Белого дома, в который должны войти средства для Украины.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.

6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

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