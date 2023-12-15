У Байдена відреагували на "пряму лінію" Путіна: Хоче завоювати та підкорити всю Україну

Джон Кірбі (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що диктатор Володимир Путін на "прямій лінії" 14 грудня ще раз підтвердив свою мету завоювати Україну і підкорити її народ. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, Путін сказав, що "мир настане лише тоді, коли Росія досягне своєї мети".

"Ми всі знаємо, що це означає. Але я дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які протягом кількох місяців тримали у заручниках найважливішу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно та зрозуміло", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що коли Конгрес вирушає на канікули, українці продовжують відбивати агресію Росії, зазнаючи нових атак з повітря.



"І їм доведеться зіткнутися з ще більшою смертю та руйнуваннями для своїх сімей та своєї батьківщини. Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз. Якщо цього недостатньо, щоб торкнутися вас або передумати, подумайте тут про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки з Україною. Це не зовнішня війна. Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомагали будувати. Він кидає виклик Статуту ООН. Він кидає виклик самому поняттю суверенітету, — заявив представник Білого дому.

Чиновник підкреслив, що США не можуть дозволити собі не допомагати Україні, а диктатори продовжують діяти, якщо не розплачуються за свою агресію.

"І не помиляйтеся, Путін не єдиний — він не єдиний, хто спостерігає за тим, що тут відбувається і чим це закінчиться. Інші країни, як друзі, так і вороги, безумовно, матимуть уроки з нашої власної здібності тут вистояти чи нашої нездатності вистояти. Бездіяльність – це теж дія. Нам давно час діяти на захист інтересів нашої національної безпеки", – резюмував він.

Раніше стало відомо, що наступного тижня Сенат США продовжить переговори про запит Білого дому, до якого мають увійти кошти для України.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім спрямував запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

6 грудня Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

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