Новый прогноз от Буданова. Говорит, что у России сейчас нет планов вести войну в 2025 году

Буданов заявил, что на сегодняшний день в России нет планов воевать против Украины в 2025 году

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Об этом он сообщил в рамках дискуссии, которую организовали LB.ua і EFI Group.

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По его словам, возможно, под конец 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но сейчас такого нет.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на данный момент нет", — сказал Буданов.

Он отметил, что у Москвы также есть проблемы — речь идет не об общественных настроениях, а ресурсах.

"Потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не ограничены. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они — за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", — резюмировал разведчик.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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