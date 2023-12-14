Новий прогноз від Буданова. Каже, що Росія зараз не має планів вести війну у 2025 році
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Про це він повідомив у рамках дискусії, яку організували LB.ua та EFI Group.
За його словами, можливо, під кінець 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але наразі такого немає.
"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає", – сказав Буданов.
Він зазначив, що Москва також має проблеми — йдеться не про суспільні настрої, а про ресурси.
"Бо ця війна дуже дорога. І ресурси там не обмежені. Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо", – резюмував розвідник.
- Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
- На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
- Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.
Читайте також: Буданов прогнозує: РФ довго не піде на договір, будуть обстріли без інтенсивної війни