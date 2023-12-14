Новий прогноз від Буданова. Каже, що Росія зараз не має планів вести війну у 2025 році

Буданов заявив, що на сьогодні у Росії немає планів воювати проти України у 2025 році

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Про це він повідомив у рамках дискусії, яку організували LB.ua та EFI Group.

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За його словами, можливо, під кінець 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але наразі такого немає.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цей час немає", – сказав Буданов.

Він зазначив, що Москва також має проблеми — йдеться не про суспільні настрої, а про ресурси.

"Бо ця війна дуже дорога. І ресурси там не обмежені. Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони – за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо", – резюмував розвідник.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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