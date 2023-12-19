Зеленский: Сигналы насчет частичного вступления Украины в НАТО – честно говоря, бред

Президент подчеркнул, что цели Путина в войне не изменились, поэтому такой вариант поэтапного присоединения к Альянсу Украине не подходит

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украину пока что не приглашают в НАТО, а "частичное" вступление в Альянс – это "бред". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года.

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Журналистка спросила Зеленского, считает ли он "приемлемым" вариант поэтапного вступления Украины в НАТО по модели Германии.

Зеленский отметил, что присоединение Украины к Альянсу является "самым мощным вариантом" для государства.

"Нас не приглашают в НАТО. И сигналы насчет частичного участия каких-то… честно говоря, бред", – сказал президент.

Он подчеркнул, что такие месседжи звучат, но Украина ни разу не получала подобных предложений.

"Ни разу ни от одного из партнеров. Честно говоря, очень сложно представить себе, как это может быть. Если человек, если он человек, говорит из Москвы: "Цели СВО не изменены". Это сигнал, что мира человек не хочет, правда? Он говорит: "Цели есть, мы хотим идти к ним". Мира не хочет. Представим себе, что будет, если часть Украины будет в НАТО. Я думаю, что это высокие риски для нас", – сказал Зеленский.

Он напомнил о "сигналах" российского диктатора Владимира Путина по поводу Финляндии.

"И вот здесь будет вопрос: будут ли вступать страны НАТО и бороться за часть украинской территории, имеющей тот или иной статус в НАТО – не полностью, а какой-то статус. Ведь мы не признаем с вами оккупированные территории российскими. То есть это будет говорить, что мы с вами не совсем в НАТО – часть наша каким-то образом в союзе безопасности, а часть мы не признаем, что она российская", – сказал Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, подобные варианты частичного вступления – это "фантазия".

12 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о присоединении Украины к Альянсу, но без оккупированных Россией территорий. По его мнению, это не заморозит конфликт, но будет предостережением для РФ, что она не сможет помешать украинскому вступлению в НАТО.

По данным опроса группы Рейтинг, эту идею считают неприемлемой 53% украинцев.

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