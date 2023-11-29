Понад половина українців проти вступу до НАТО без окупованих РФ територій: опитування

За даними Рейтинг, 53% респондентів проти ідеї вступу до НАТО лише тих територій України, що перебувають під контролем держави

НАТО та Україна (Фото: Depositphotos)

Понад половина українців проти ідеї вступу України до НАТО в межах лише тих територій країни, що підконтрольні державі (тобто тих, що не перебувають під тимчасовою російською окупацією. – Ред.). Про це йдеться в новому дослідженні соціологічної групи Рейтинг.

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За даними опитування, ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, є неприйнятною для більше ніж половини респондентів – 53%.

Рейтинг зауважує, що водночас 40% опитаних цілком або скоріше підтримують таку ідею: відносно частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів (загалом 51%) та столиці (43%) та люди середнього віку (45%).

Натомість жителі сходу (41%), центру (35%) та півдня (34%), а також найстарші (36%) підтримують цю ідею найменше, пишуть дослідники.

Навіть серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% – проти, зазначає група.

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Опитування відбувалося за фінансування соціологічної групи Рейтинг.



Дослідження було проведено 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності не більше 3,1%.

12 листопада колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію стосовно приєднання України до Альянсу, але без окупованих Росією територій. На його думку, це не заморозить конфлікт, але виступить пересторогою для РФ, що вона не зможе завадити українському вступу до НАТО.

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