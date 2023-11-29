Более половины украинцев против вступления в НАТО без оккупированных РФ территорий: опрос

По данным Рейтинг, 53% респондентов против идеи вступления в НАТО только тех территорий Украины, которые находятся под контролем государства

НАТО и Украина (Фото: Depositphotos)

Более половины украинцев против идеи вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий страны, которые подконтрольны государству (то есть тех, что не находятся под временной российской оккупацией. – Ред.). Об этом говорится в новом исследовании социологической группы Рейтинг.

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По данным опроса, идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству, неприемлема для более половины респондентов – 53%.

Рейтинг отмечает, что в то же время 40% опрошенных полностью или скорее поддерживают такую идею: относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов (51%) и столицы (43%) и люди среднего возраста (45%).

Между тем жители востока (41%), центра (35%) и юга (34%), а также самые старшие (36%) поддерживают эту идею меньше всего, пишут исследователи.

Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, тогда как 51% против, отмечает группа.

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Опрос проходил при финансировании социологической группы Рейтинг.



Исследование было проведено 22-23 ноября 2023 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Ошибка репрезентативности не более 3,1%.

12 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о присоединении Украины к Альянсу, но без оккупированных Россией территорий. По его мнению, это не заморозит конфликт, но предостережет РФ, что она не сможет помешать украинскому вступлению в НАТО.

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