Клімкін про Трампа: Боїмось не тих, кого треба. Там ще будуть вибори у Китаї та Індії

Колишній глава МЗС заявив, що 45 президент США та праві американці не є чимось ненормальним в умовах сьогоднішньої реальності

Павло Клімкін (Скриншот із відео LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін закликав не робити політичних прогнозів, зокрема щодо майбутніх виборів у США. В ефірі LIGA Talk він заявив, що ймовірний прихід до влади 45 американського президента Дональда Трампа не є катастрофою для сьогоднішніх реалій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я не впевнений, що наші страхи зорієнтовані на тих, кого по-справжньому потрібно боятися. Чому ви думаєте, що Трамп стане якимсь прокляттям для сьогоднішньої реальності? Яким буде цей Трамп 2.0 і чи буде взагалі Трамп?" – питає Клімкін.

Він сказав, що взагалі не впевнений, що на наступних президентських виборах у США "ми побачимо Байдена проти Трампа".

За словами ексміністра, боятися Трампа та правих – неправильно, оскільки вони у реаліях сьогодення не є аберацією.

"Коли ми говоримо про Трампа, ми забуваємо про багато інших речей. Наприклад, що буде у Китаї, а в Індії які вибори будуть? Від сплесків, які можуть бути там, підуть такі хвилі, що нам потім 100% мало здаватися не буде", – заявив Клімкін, закликавши не робити політичних передбачень.

8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Байден каже, що балотувався вдруге, щоб Трамп не очолив США.

У США суд відмовив Трампу у закритті справи щодо штурму Капітолія.

Читайте також: Трампу заборонили брати участь у виборах президента США в штаті Колорадо — рішення суду