Климкин о Трампе: Боимся не тех, кого нужно. Там еще будут выборы в Китае и Индии

Павел Климкин (Скриншот с видео LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин призвал не делать политических прогнозов, в частности, о предстоящих выборах в США. В эфире LIGA Talk он заявил, что вероятный приход к власти 45 американского президента Дональда Трампа не является катастрофой для сегодняшних реалий.

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"Я не уверен, что наши страхи ориентированы на тех, кого по-настоящему нужно бояться. Почему вы думаете, что Трамп станет каким-нибудь проклятьем для сегодняшней реальности? Каким будет этот Трамп 2.0 и будет ли вообще Трамп?" – спрашивает Климкин.

Он сказал, что вообще не уверен, что на следующих президентских выборах в США "мы увидим Байдена против Трампа".

По словам экс-министра, бояться Трампа и правых – неправильно, поскольку они в настоящих реалиях не являются аберрацией.

"Когда мы говорим о Трампе, мы забываем о многих других вещах. Например, что будет в Китае, а в Индии какие выборы будут? От всплесков, которые могут быть там, пойдут такие волны, что нам потом 100% мало казаться не будет", – заявил Климкин, призвав не делать политических предсказаний.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

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