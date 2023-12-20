Трампу заборонили брати участь у виборах президента США в штаті Колорадо — рішення суду

Судді визнали, що Трамп не має права обіймати посаду президента через його участь в атаці на Капітолій 6 січня 2021 року

Дональд Трамп (Фото: EPA/AMANDA SABGA)

Верховний суд штату Колорадо заборонив 45-му президенту США Дональду Трампу брати участь у виборах президента і виключив його із праймеріз у штаті. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на рішення суду.

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Суд скасував рішення судді окружного суду від листопада, який заявив, що Трамп спровокував повстання своєю роллю в атаці на Капітолій 6 січня 2021 року, але наголосив, що його не можна усунути від участі у голосуванні.

У новому рішенні більшість суддів вважають, що Трамп не має права обіймати посаду голови Білого дому відповідно до 3-го розділу 14-ї поправки Конституції США.

14-та поправка передбачає, що жодна особа, яка брала участь у повстанні чи бунті проти уряду, не може балотуватися на держпосаду.

Головний суддя Верховного суду Колорадо Браян Д. Ботрайт не погодився з рішенням, заявивши, що "конституційні питання надто складні, щоб їх можна було вирішити на слуханнях штату". Судді Марія Е. Беркенкоттер та Карлос Самур також висловили незгоду.

"Наш уряд не може позбавити будь-кого права обіймати державні посади без належної правової процедури. Навіть якщо ми переконані, що кандидат вчинив жахливі дії в минулому — наважусь сказати, брав участь у повстанні, — має бути проведена належна процесуальна процедура, перш ніж ми зможемо оголосити цю людину позбавленою права обіймати державні посади", — заявив Самур.

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним у жодному з 37 пунктів у справі про секретні документи.

На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.

виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів. 26 вересня Трампа визнали винним у шахрайстві.

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